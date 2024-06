Torna a Napoli il Pride Park: la madrina dell’evento per i diritti della comunità Lgbt sarà Malika Ayane

PUBBLICITÀ

Il Pride Park torna a Napoli per questo 2024. Il corteo si terrà il 29 giugno presso piazza Municipio. Ad inaugurare l’evento presenziando personalmente ci sarà Malika Ayane; lo scorso anno Anna Tatangelo. Fino al 29 però, precederanno una serie di eventi finalizzati alla valorizzazione dei diritti della comunità LGBTQIA+ attraverso iniziative particolari.

Napoli valorizza i diritti e l’amore senza barriere

In questi giorni Napoli è alle prese con l’organizzazione del Pride park; si tratta di un villaggio che, attraverso iniziative di ogni genere tenderà a rendere l’idea della libertà nella scelta di chi essere e chi amare. Protagonista di questa occasione sarà la comunità LGBTQIA+. Il fine ultimo sarà quello stendere quei valori oltre i confini, ora, delimitati da questo villaggio incantato, dove in otto giorni fantasia, immaginazione e arte saranno regine indiscusse per la rappresentazione di se stessi. “Il villaggio dei diritti”, alla sua seconda edizione, sarà allestito nel Real Albergo dei Poveri. Domani, martedì 25 giugno, alle ore 10.00, è prevista la presentazione ufficiale al Real Albergo dei Poveri in Piazza Carlo III, con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’Assessora allo sport ed alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante.

PUBBLICITÀ

Arriva la seconda edizione del Pride Park

Questo, il 2024, sarà il secondo anno in cui si potrà svolgere il Pride Park tra le mura settecentesche dell’Albergo dei Poveri, a Napoli. Il tutto sarà vissuto nel segno dell’inclusione e della riconoscenza della bellezza nel diverso. Particolarmente entusiasta di questa iniziativa il sindaco di Napoli. Tra gli ospiti della prima giornata l’ex Presidente della Camera Roberto Fico, da sempre vicino alle istanze delle persone LGBTQIA+, ad aprire il Pride Park l’Assessora per le Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante.

L’importanza della prevenzione e del controllo

Al Pride park di Napoli non si condivideranno soltanto momenti preziosi dal punto di vista morale ma anche sul piano sanitario, l’iniziativa regalerà saperi preziosi. Tutti i giorni, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, sarà possibile effettuare test rapidi anonimi e gratuiti HIV, Sifilide ed Epatite C e avere info su vaccinazioni, PrEP e PEP grazie al Check Point allestito. Dalle ore 15:00 alle ore 18:00, arriverà la Carovana della Prevenzione per la promozione della salute per la popolazione transgender. Sarà possibile effettuare visite ed esami gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori al seno.

Spettacoli e momenti di riflessione: Ecco il programma dei prossimi giorni

Check Point: test HIV, sifilide ed Epatite, rapidi, anonimi e gratuiti. Info vaccinazioni PREP e PEP Tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00

Santuario

Martedì 25

Costituzione e Diritti

16:00

Aperture Mostre e assemblea pubblica

16:00

Per la Giornata Interna-zionale del Rifugiato

18:00

Diritti e Costituzione: non vogliamo cambiar-la, vogliamo attuarla

22:00

The Breakfast Club

Mercoledì 26

Queer e cultura partenopea

16:00

Apertura Mostre e assemblea pubblica

17:00

Proiezione corti tematica LGBTQIA+

18:30

Omaggio a Enzo Mo-scato proiezione SUL LIMI-TE Talk e reading.

21:30

Tammorre e musica popolare

Gerardo Amarante e gli Spaccapaese

22:30

Indiemen

Giovedì 27

Corpo e libertà

16:00

Mostre e assemblea pubblica

15:00

Convegno Rete Lenford “Gestazione per altr3”

18:00

Presentazione mostra di Pasquale Ferro LETTERE, AMORE E LIBERTÀ

18:30

Convegno su autode-terminazione e libertà dei corpi.

Documentario ATN

19:30

Daughters of Naples

Proiezione del docufilm

21:00

Showcase Simonetta Musinato

22:00

Tombola Scostumata con Loredana Rossi e Gold Queen

22:30

Na2Party

Na2party

Venerdì 28

Politica e diritti

16:00

Mostre e assemblea pubblica

17:30

Diritti e Politica: pronti per un fronte comune popolare

20:00

Omosessualità e fede proiezione A MIA IMMAGINE corto di Giuseppe Bucci

Talk

21:00

V edizione di PRIDE Music Fest primi ospiti Ivan Cotroneo e Vitto-ria Schisano

Artisti di strada con Paolo Mele

23:00

Shibuya

Sabato 29

ore 16 piazza Municipio Corteo Napoli Pride

Stand informativi presenti

(Centro Antidiscriminazione) Pomigliano D’Arco.

CAD Codice Rainbow Caivano.

CAD Pride Center San Giorgio a Cremano.

Casa delle culture e dell’accoglienza delle persone LGBTQIA+ di Napoli

I Ken

HerVoice (ALFI)

UAAR

Famiglie arcobaleno

Nuovi diritti cgil

Wonderful Italy

Aperitivo resistente

ASmed

Dadà merchandising

Altre possibili performance da confermare…

PUBBLICITÀ