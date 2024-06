Smantellato il gruppo Sesso dopo le minacce al titolare del bar: ”Te lo facciamo chiudere”

PUBBLICITÀ

A Santa Lucia va in scena da mesi una guerra. Uno scontro per la riaffermazione del territorio tra i reduci del vecchio clan Elia e un gruppo, quello dei Sesso, spalleggiato dai Mazzarella. Tensioni che hanno raggiunto il loro culmine qualche mese fa con l’omicidio di Pasquale Sesso e l’arresto di Gennaro Belaeff. L’ultima inchiesta dimostra la ‘presenza’ sul campo di questo nuovo gruppo e lo fa con l’azione criminale più spietata, quella della estorsione.

Una tangente da 2500 euro

Questo quanto emerso dagli ultimi arresti effettuati dalla squadra mobile che hanno portato qualche giorno fa in carcere Gennaro Sesso, suo nipote Ciro Sesso, Giuseppe Abate e Pasquale Ottaiano, nipote proprio dei Mazzarella. I quattro avrebbero richiesto una tangente da 2500 euro al titolare di un bar in via Gennaro Sesso, locale da poco aperto. Tutto riportato nel decreto di fermo riportato dal gip Marco Giordano e che ha inchiodato il gruppo di stanza al Pallonetto di Santa Lucia.

Il pizzo con lo sconto

I primi a presentarsi sarebbero stati Ciro Sesso e Giuseppe Abate che avrebbero avvicinato il gestore: «Noi siamo ro quartier e qui vi facciamo stare quieti, voi adesso avete aperto, ci siamo informati, siete di Barra e di solito gli altri commercianti ci fanno un regalo tre volte l’anno, Natale, Pasqua e Ferragosto, la cifra è di 4mila euro, però visto che ora avete aperto vi facciamo 2.500 euro».

Avvertimento seguito dalla ‘visita’ successiva di Gennaro Sesso e Pasquale Ottaiano con quest’ultimo che avrebbe dichiarato riferendosi al barista: «Noi il bar non te lo incendiamo… ma ti mettiamo due persone qua fuori e faccio cacciare via tutti i clienti… così non lavori e devi chiudere». I quattro però non avrebbero fatto i conti con il coraggio del commerciante che ha denunciato tutto con i quattro spediti dietro le sbarre.

