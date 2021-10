Raid armato nella Coop di Torre del Greco, banditi scappano via con il bottino

Raid armato quello messo in atto ieri alle 13 in un supermarket, precisamente la Coop in via Monsignor Felice Romano, di Torre del Greco. Intorno alle 13, alcuni malviventi hanno fatto irruzione nell’attività commerciale ed hanno puntato la pistola sui dipendenti, per poi dirigersi alle casse. «Consegnate i soldi dell’incasso e nessuno si fa male», la frase pronunciata dai banditi. Le dipendenti non hanno opposto resistenza ed avrebbero messo nelle mani degli autori del raid circa mille euro. Questi ultimi, si sono poi dati alla fuga.

Poco dopo l’intervento dei carabinieri, arrivati sul posto per ricostruire la dinamica. Ad agire due uomini a volto coperto, con abito scuri e armati di pistola. L’assalto è stato messo a segno in pochi minuti, quando all’interno del supermercato c’erano solo pochi clienti: dettagli che lascerebbero pensare a un colpo «studiato a tavolino» e – riporta Metropolis – messo a segno da criminali «esperti».

Gli investigatori hanno ascoltato i clienti e la testimonianza dei dipendenti. Poi, hanno anche acquisito le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del supermercato.