Ritrovamento di Antonio Natale, svolta dopo la confessione e la 'visione'

Ieri sera il cadavere di Antonio Natale è stato ritrovato in via Cinquevie, strada posta al confine tra Caivano e Afragola. Il corpo del giovane è stato ritrovato già in stato di decomposizione. Tra le piste seguite dagli inquirenti c’è della vendetta di qualche ras delle piazze di piazze di spaccio del Parco Verde. Antonio si sarebbe reso colpevole della sparizione di soldi dalla cassa comune e di aver fatto sparire delle armi.

A mettere gli inquirenti sulla pista giusta sarebbe stata una chiromante, alla quale nei giorni scorsi si sarebbe rivolta online la compagna di uno dei presunti assassini di Antonio. La veggente avrebbe risposto, richiamando alla ‘visione’ delle forze dell’ordine: “Vedo grossi guai. Vedo sangue, morte, carcere, vedo le guardie“. La donna avrebbe raccontato tutta la terribile vicenda accaduta ad Antonio Natale, dopodiché, la chiromante si è rivolta ad un suo amico blogger e questi alle forze dell’ordine.

Identificato il cadavere di Antonio Natale, arriva la terribile conferma

Il cadavere di Antonio Natale è ritrovato a Caivano: la Procura di Napoli Nord diede la terribile conferma. Già ieri pomeriggio i carabinieri si recarono in via Cinquevie, posta al confine tra Afragola e Caivano, per recuperare i resti del giovane che saranno consegnati alla ditta di onoranze funebri. Fondamentale sarebbe stato l’esame di un tatuaggio. Il 22enne era scomparso dal Parco Verde di Caivano circa due settimane fa. Le tracce del giovane si erano perse lo scorso 4 ottobre.

I familiari temevano che il giovane fosse stato ucciso e diverse erano state le richieste di notizie. Antonio Natale sarebbe finito in un brutto giro di droga per stessa ammissione della famiglia e potrebbe essere stato ucciso come rappresaglia dopo una stesa e ad un furto di armi e alcune migliaia di euro avvenuta in una piazza di spaccio del Parco Verde alcune settimane fa.