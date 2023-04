Tripletta al Lotto: vinti 70mila euro tra Napoli, Arzano e Frattamaggiore

PUBBLICITÀ

Tripletta per la Campania grazie al Lotto: nell’ultima estrazione, riporta Agipronews, sono stati vinti un totale di 70 mila euro. La più alta è stata centrata da un giocatore di Arzano,in provincia di Napoli, con un ambo da 25 mila euro mentre a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, e a Napoli sono state realizzate due vincite da 22.500 euro ciascuna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,8 milioni di euro, per un totale di 283 milioni da inizio anno.

Lotto e 10eLotto in Campania, vinti oltre 114mila euro: festeggiano anche Giugliano e Acerra [ARTICOLO 27/03/2023] La dea bendata continua a baciare la Campania. Nell’ultimo concorso del Lotto, quello del 25 marzo, come riportato da AgiproNews, sono stati vinti complessivamente 84.250 euro. Premiata, ancora una volta, la provincia di Napoli: la vincita più alta arriva da Casalnuovo di Napoli, dove sono stati realizzati tre ambi e un terno dal valore complessivo di 47.500 euro. Alla lista dei comuni premiati si aggiungono anche Giugliano in Campania, dove è stato centrato un terno dal valore di 22.500 euro, e Acerra, dove sono stati vinti 14.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,2 milioni di euro, per un totale di 264 milioni da inizio anno. PUBBLICITÀ Nell’Avellinese si brinda col 10eLotto La Campania, e in particolare la provincia di Avellino, trionfano anche col 10eLotto. Ad Ariano Irpino un giocatore ha infatti centrato un 8 Oro da 30mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 25,5 milioni di euro, per un totale di 938 milioni da inizio anno.