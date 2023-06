Ucciso a colpi di pistola, il fratello sospettato di essere il mandante

PUBBLICITÀ

Sono quattro i fermi eseguiti a Taranto dalla polizia per l’omicidio del 61enne Cosimo Nardelli, tra cui suo fratello Tiziano sospettato di essere il mandante dell’agguato insieme a Paolo Vuto. Nardelli, detto Mimmo, pregiudicato, è stato ucciso sotto casa con due colpi di pistola all’addome, la sera del 26 maggio in via Cugini come riporta l’Ansa. L’autore materiale dell’omicidio sarebbe Cristian Aldo Vuto (figlio di Paolo), mentre Francesco Vuto avrebbe guidato lo scooter con il quale entrambi erano giunti sul luogo dell’omicidio.

L’INDAGINE

La polizia ha notificato anche un quinto provvedimento di fermo nei confronti di Ramazan Kasli, di origini albanesi, accusato, insieme a Paolo e Cristian Aldo Vuto, del tentato omicidio di Cristian Troia, di 24 anni, raggiunto da un colpo di pistola al ginocchio la notte tra il 12 e il 13 aprile scorsi mentre si trovava in piazza Pio XII.

Il giovane sarebbe stato punito per aver chattato con l’ex fidanzata di uno degli indagati. Kasli una quindicina di giorni fa era finito ai domiciliari dopo essere stato trovato in possesso in una pistola. Il movente dell’omicidio di Nardelli, secondo gli inquirenti, sarebbe da ricercare nei contrasti legati alla gestione di un’azienda agricola della quale erano soci il figlio della vittima, il fratello Tiziano e la moglie di quest’ultimo.

ERA TORNATO IN LIBERTA’ AD AGOSTO

Nardelli era tornato in libertà ad agosto dello scorso anno dopo aver scontato 17 anni di carcere in seguito alla condanna per concorso nell’omicidio del 27enne Alessandro Cimoli, ammazzato con alcune coltellate il 31 agosto del 2006 all’uscita di una masseria abbandonata nelle campagne tra Faggiano e Talsano. I provvedimenti sono stati eseguiti dagli agenti della squadra mobile guidati dal dirigente Cosimo Romano, nell’ambito delle indagini coordinate dai pubblici ministeri Milto Stefano De Nozza della Dda di Lecce, e Francesco Sansobrino della procura di Taranto.