Ucciso da un fulmine a soli 33 anni, era il marito di una nota attrice

William Friend marito della star di “One Tree Hill” Bevine Prince ha perso tragicamente la vita a soli 33 anni per colpa di un fulmine. William Friend un giovane 33enne morto per un fulmine nella Carolina del Nord.

Il fulmine letale

William Friend stava navigando con degli amici vicino l’isola di Masonbro, quando verso le 15:15 è stato colpito da un fulmine. Alcuni civili hanno immediatamente avvertito la polizia marittima durante una pattuglia di routine. Infatti i primi a soccorrere William sono stati gli agenti dell’unità marina dell’ufficio dello sceriffo della contea di New Hanover. Una volta arrivati vicino all’uomo gli agenti hanno applicato le prime manovre per poi successivamente trasportarlo verso l’ambulanza. Il personale medico ha cercato di rianimarlo ma non c’è stato niente da fare, hanno infatti poi dovuto constatare la sua morte in autoambulanza. Il corpo di William Friend è stato trasportato ad un ospedale vicino, qui il personale ha parlato con i suoi famigliari.

Il post per omaggiare William Friend

Bevine Prince non ha ancora parlato pubblicamente del forte lutto, a parlarne è stata una cara amica di entrambi l’attrice Odette Annable. Con un post Instagram l’amica ha cercato di esprimere il forte dolore per la perdita di William. “L’inimmaginabile è successo e dobbiamo dire addio ad un altro amico” così Annable inizia il post. Ricorda poi piacevolmente “la vita e l’amore che hai dato alla mia migliore amica“. “Mentre siedo nella vostra bellissima casa, guardando verso l’oceano, continuo a pensare a che regalo hai fatto alla mia migliore amica“.

Un elogio dei sentimenti che William provava per sua moglie, questo l’inizio del post di Annable. “Eri perfetto per lei in ogni modo, hai supportato i suoi sogni, l’hai fatta sentire speciale, l’hai adorata con ogni parte della tua anima e ti sarò per sempre grata di testimoniare quest’amore“. Conclude poi il post così: “che tu possa riposare in pace affascinante, spiritoso e bellissimo uomo britannico che ha amato l’America. Ti voglio bene“.