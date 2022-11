Una coppia da record con 10 figli: “Così manteniamo la famiglia con 1500 euro al mese”

Una famiglia da record. Amanda e Chris, una coppia di Roanoke, in Virginia (Usa), si sono sposati nel 2013 e, come spiega la giovane all’agenzia di stampa britannica SWNS, “non c’è stato un anno in cui non sono rimasta incinta dal 2013 al 2020”. I due, 29 anni lei, 33 lui, pianificano i pasti in modo oculato e con 1.500 dollari al mese per i prodotti alimentari riescono a mantenere i loro bambini. Hanno nove figli e, con un decimo in arrivo, non si dicono spaventati ma sono pronti ad allargare ancora la famiglia.

Quando sono convolati a nozze, Chris aveva già due figli, Logan, 12 anni, e Ryan, 11. Nel 2014 è nato il primogenito della coppia, Liam e da lì, senza sosta, nel 2015 sono arrivate le gemelle Mya e Mia, nel 2017 i gemelli Asher e Brycen, nel 2018 Eli, nel 2020 Emma.

La coppia riesce a manetere la famiglia grazie ad una oculata programmazione. Ogni mese, infatti, destinano 1500 dollari all’acquisto di prodotti alimentari: 1.100 da dispensa, 400 freschi che vengono comprati ogni settimana. Inoltre, per spostarsi, hanno dovuto acquistare un furgone da 15 posti. “Programmo circa quindici cene, poi le raddoppio – ha spiegato la donna – non pianifico i giorni nei quali faremo quei pasti, ma mi assicuro che ce ne siano abbastanza. Abbiamo un grande congelatore nel seminterrato e un frigo con congelatore in cucina. Mi piacerebbe avere un altro congelatore se avessimo spazio”.

Il rapporto tra i figli è ottimo – “Vanno tutti d’accordo e sono molto estroversi. Cerco di insegnare a tutti loro a essere indipendenti in modo che possano dare una mano con le faccende domestiche ed essere in grado di organizzare la colazione e il pranzo da soli. La maggior parte di loro sa come lavare il bucato o fare un panino al burro di arachidi. E imposto un timer di 10 minuti quasi tutti i giorni per farli riordinare”. E niente colpi di testa a Natale, budget fisso: 50 dollari a figlio.

Altri bebè in arrivo – “Sono molto contenta delle dimensioni della nostra famiglia. Dieci è un gran numero. Pensiamo che questo potrebbe essere il nostro ultimo figlio, ma siamo aperti alla possibilità di averne ancora”.