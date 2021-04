Guai per un ex protagonista del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere Patrizio Faggioli, è stato accusato di aver scippato una donna a Sanremo e pare le abbia sottratto 1.500 Euro. Il fatto, come riporta Biccy, però risale a due anni fa, ma l’arresto è scattato questa settimana a Imperia. Il motivo? Patrizio Faggioli è residente in Francia, ma non appena è rientrato in Italia per il rinnovo del passaporto la Polizia ha proceduto con l’arresto.

A dare la notizia dell’arresto dell’ex cavaliere è stata La Stampa: “L’uomo ha individuato e pedinato la vittima per le vie del centro di Sanremo e appena ha imboccato un vicolo deserto le ha strappato la borsetta fuggendo con 1500 euro in contanti che la donna aveva appena prelevato in banca. L’arresto, a due anni circa dai fatti, è scattato l’altro giorno a Imperia. In carcere, accusato di scippo, è finito Patrizio Faggioli, 57 anni, italiano che vive e lavora in Costa Azzurra (a Cannes), che nel 2014 aveva avuto un momento di notorietà nazionale per la sua partecipazione come «tronista» alla trasmissione «Uomini e Donne» di Maria De Filippi“.

