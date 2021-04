Mentre il Napoli è in piena lotta per ottenere un posto in Champions League, è già partito il toto-allenatore per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis potrebbe riconciliare il rapporto con Gattuso, ma intanto si guarda attorno con Luciano Spalletti che appare il favorito.

Allenatore Napoli, De Laurentiis pensa alla riconferma di Gattuso

Nell’ultimo periodo, aiutato anche dai risultati della squadra, il patron Aurelio De Laurentiis sta provando a ricostruire, seppur troppo tardi, il rapporto con Gennaro Gattuso. Il presidente del Napoli proverà a mediare attraverso Jorge Mendes, da tempo procuratore del tecnico calabrese. Lo strappo avvenuto post-Verona però, ha lasciato il segno, Ringhio non pare intenzionato a proseguire la sua esperienza azzurra. Il tecnico intanto si guarda, infatti, attorno: Fiorentina e Lazio sono sulle sue tracce.

Lo spogliatoio vuole Ringhio

A prescindere dal risultato finale in campionato, i senatori dello spogliatoio parleranno con la dirigenza per chiedere a gran voce la permanenza di Rino. Lo spogliatoio ammira la sincerità ed il suo far scudo nei momenti di difficoltà.

Luciano Spalletti il favorito, ma occhio a Galtier

Il tecnico toscano sposerebbe volentieri il progetto azzurro con il modulo di Spalletti che si adatterebbe perfettamente alle caratteristiche di calciatori come Zielinski, Lozano ed Osimhen. Gli verrebbe, dunque, garantito un organico più che competitivo, cercando anche di trattenere giocatori fondamentali come Koulibaly e Fabian Ruiz. I due calciatori appaiono però destinati ad andare via, con i top team europei sulle lore tracce.

Il piano B si chiama Christophe Galtier, allenatore francese di Osimhen al Lilla, che ADL segue con attenzione. Panchina a parte, ovviamente, ci sono i giocatori. Uno su tutti: Lorenzo Insigne. Il 24 del Napoli infatti ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022. l’Europeo con la maglia numero 10 della Nazionale determinerà il futuro del capitano azzurro.