Di Lorenzo resta a Napoli, spunta il video che vale più di un indizio

A poche ore dalla presentazione ufficiale di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, la società di Aurelio De Laurentiis pubblica un video sui propri canali social che vale più di un indizio sulla permanenza di Giovanni Di Lorenzo all’ombra del Vesuvio.

“Per guidare la squadre in acque tranquille al ritiro a Dimaro serve la giusta divisa, Di Lorenzo è pronto per vivere tutte le emozioni del Trentino”. Solo le parole utilizzate nella stories in cui il capitano azzurro indossa un giubbotto salvagente, presentando l’ormai consueta location per la preparazione alla prossima stagione.

Il video della Ssc Napoli con Di Lorenzo dopo il doppio segnale di ieri

Nella giornata di ieri, il patron partenopeo aveva incontrato l’agente del terzino della Nazionale Mario Giuffredi all’hotel Parker’s e sempre nella stessa giornata l’ex Empoli aveva sul proprio profilo Instagram aveva condiviso le stories pubblicate dalla Ssc Napoli relative alla qualificazione agli ottavi di finale dell’Italia.

Insomma se 3 indizi fanno una prova, la telenovela che ha visto protagonista Giovanni Di Lorenzo in queste settimane si avvia alle fasi conclusive, con la soddisfazione di Antonio Conte che quest’oggi a Palazzo Reale avrà un motivo in più per sorridere.

