Rivoluzione Rai: Cambia ‘Domenica In’, torna Giletti e nuovo programma per Fiorello

Tempo di cambiamenti e annunci in casa Rai. I nuovi palinsesti autunnali verranno infatti approvati oggi, mercoledì 26 giugno, mentre la presentazione si terrà il prossimo 19 luglio a Napoli.

Addio Viva Rai 2, nuova avventura per Fiorello?

Tantissime le indiscrezioni che si rincorrono nelle ultime ore, a partire da Viva Rai 2 che non avrà una nuova edizione. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, infatti, il programma mattiniero di Fiorello sarà sostituito da quello di Andrea Perroni. Il nuovo programma si chiamerà Binario 2 e non sarà più all’aperto, bensì si terrà in una stazione con il conduttore che vestirà i panni di un inedito capo treno. Insieme a Perroni ci sarà Carolina Di Domenico. Tre le novità, volute da Angelo Mellone, il direttore del DayTime, riferisce il Corriere: “Un cast di intrattenitori e non più un one-man-show, un luogo fisico e non più un glass, un people-show con l’intervento del pubblico (impegnato anche in gare e giochi) e non più solo ospiti in promozione”.

Rivoluzione quindi anche per Fiorello, che stando alle indiscrezioni del Corriere sarebbe interessato a una nuova fascia oraria, quella notturna con un programma che dovrebbe richiamare i fasti di Indietro tutta di Renzo Arbore.

Torna Massimo Giletti

Dopo tanta attesa Massimo Giletti torna in Rai con un programma tutto suo che dovrebbe andare in onda in prima serata il lunedì su Rai Tre. Salvo Sottile, passa quindi al venerdì con una versione più lunga di FarWest.

Novità anche per quel che riguarda Serena Bortone che stando alle indiscrezioni avrà un ruolo più ridimensionato. La giornalista infatti non andrebbe più in onda domenica sera, lasciando spazio a Report che anticiperà di un’ora il confronto con Fabio Fazio, conserva l’access del sabato ma “torna sotto la direzione Intrattenimento di Mellone (lasciando l’Approfondimento, diretto da Paolo Corsini, con cui i rapporti, dopo il caso Scurati, si sono deteriorati)”. Il programma sarà di divulgazione e intrattenimento e meno di attualità e approfondimento.

Tra i confermati figurano: Caterina Balivo, Luisella Costamagna, Alberto Matano, Eleonora Daniele, Francesco Giorgino, Alessandro Cattelan, Giovanni Minoli, Giorgio Zanchini. Come già confermato dalla stessa Mara Venier anche per l’edizione 2025 ci sarà lei alla guida di Domenica In. Ad ogni modo il format dello storico programma sarà rinnovato: nuovo studio, più attualità e intrattenimento e non solo interviste.

Le new entry Elisabetta Gregoraci e Maria Latella

Tra le novità dei palinsesti autunnali l’arrivo di Maria Latella, che farà il suo esordio in seconda serata il martedì sempre su Rai Tre. Ritorna in Rai anche Elisabetta Gregoraci con una seconda serata sulla moda. Morgan si alternerà con Stefano Bollani nell’access di Rai Tre.

