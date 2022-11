Villaricca, marito e moglie pusher col reddito di cittadinanza: arrestati

Lui già noto alle forze dell’ordine, lei incensurata. Entrambi percettori del reddito di cittadinanza ma anche pusher. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri a Villaricca.

Arrestati Luigi De Rosa, 42enne del posto e sua moglie 35enne. I due hanno ricevuto la visita serale dei militari che hanno rinvenuto e sequestrato nell’appartamento 25 dosi di hashish e 52 bustine verosimilmente utilizzate per la vendita al dettaglio dello stupefacente. Sequestrata anche la somma di 80 euro ritenuta provento del reato. Marito e moglie sono in attesa di giudizio.

Durante la serata i carabinieri hanno anche denunciato per contraffazione e alterazione o uso di marchi in commercio due commercianti, padre e figlio. In corso Europa, i militari hanno controllato il locale commerciale dei due e lì hanno trovato e sequestrato 25 capi di abbigliamento contraffatti. (ANSA).