Wanda Nara costruisce una veranda abusiva e fa saltare il Superbonus al condominio

Non c’è pace per Wanda Nara. Dopo la separazione con Mauro Icardi, la showgirl argentina – si legge su La Repubblica – sarebbe incappata in problemi con i suoi vicini di casa milanesi a causa della sua veranda. Wanda avrebbe, secondo gli altri inquilini, impedito di usufruire del Superbonus 110% per riqualificare la palazzina da 17 milioni di euro.

L’appartamento, con vista sullo stadio San Siro, mostrato in numerose foto sui social durante la permanenza a Milano della famiglia Icardi, sarebbe al centro di una combutta non di poco conto. Sempre secondo quanto riportato da Repubblica infatti, nel 2018 la coppia avrebbe fatto costruire in modo abusivo una struttura per chiudere uno dei terrazzi dell’appartamento, al penultimo e l’ultimo piano del condominio.

E ora, proprio a causa di questo abuso, il condominio si sarebbe visto privato della possibilità di accedere al Superbonus 110%. Questo “incidente” rischia ora di finire in tribunale.