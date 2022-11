Napoli e Caserta in ansia per Agostino: “Ha detto che volevano ucciderlo”

Napoli in ansia per Agostino Rumolo, un giovane di 37 anni del quale non si hanno notizie da due giorni. Alto 1,80, è scomparso da Caserta lo scorso 10 novembre. L’ultima volta che è stato visto indossava un piumino giallo, jeans scuri e uno zainetto grigio. Inoltre, ha un piercing sul sopracciglio sinistro.

Quel giorno Agostino, come da routine, ha preso il bus che da Corso Umberto lo ha portato al Tarì (Marcianise), dove il suo lavoro da orafo inizia alle 9.00. La famiglia, in un appello lanciato attraverso le pagine di Napoli Today, si è detta preoccupata. Dopo due ore al banco, al datore di lavoro è apparso agitato: “ha detto che doveva andare via, allontanarsi, perché lo cercavano, che qualcuno voleva ucciderlo, che doveva mettersi in salvo” racconta la sorella.

Mercoledì, il giorno prima della scomparsa, Agostino era uscito alle 17.00 tornando solo alle 4.00 del mattino. Al suo rientro era apparso agitato. “Aveva come dei tic – spiega la sorella Giuliana a Napoli Today -, serrava le mascelle, e aveva scatti alle braccia, una cosa che non avevo mai visto. Poi si è calmato, almeno così ci era sembrato. Giovedì è andato al lavoro come ogni giorno. E poi è sparito nel nulla. Aiutateci a trovarlo: è un bravo ragazzo. Non ha mai fatto usa di droga, non ha mai mostrato segni di squilibrio né avuto problemi psichici, non frequenta persone cattive“.

I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine. Il giovane non ha con sé il cellulare, lasciato a casa dove lo aveva ben nascosto. Ha però i documenti, compreso il passaporto.

Chi avesse visto Agostino Rumolo può contattare la famiglia al 3347909342 o la sorella Giuliana su Facebook.

L’APPELLO SOCIAL DELLA SORELLA