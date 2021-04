Variante indiana, basso Lazio zona rossa. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio.

Variante indiana, zona rossa nel basso Lazio

In virtù di ciò, è pronta la zona rossa per la zona di Bella Farnia, a Sabaudia, in provincia di Latina. Lì ieri, nel corso di uno screening organizzato dalla Asl, all’esito del quale sono risultati positivi 80 cittadini indiani su un totale di 550 tamponi effettuati. “Dobbiamo garantire di limitare al massimo i flussi. Comunque chi arriva faccia la quarantena, anche se negativo al tampone, in luoghi separati, sono stati attivati gli hotel”. Lo dice il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite di Mattino 5, su Canale 5, in riferimento agli arrivi dall’India. “La preoccupazione è la stessa di tutti quei Paesi dove ci sono stati altissimi tassi di contagio – afferma -. Ora c’è una buona collaborazione, le indicazioni del governo sono chiare” e “il filtro dell’altra sera a Fiumicino ha funzionato”. (ANSA)

Mercoledì a Fiumicino l’ultimo volo dall’India

L’ultimo volo arrivato dalla capitale indiana, però, ha fatto scattare l’allarme. Dopo l’atterraggio mercoledì sera alle 21.15 sono state attivate le operazioni di screening sulle 213 persone a bordo, andate avanti fino a tarda notte. Con il risultato che in 23 sono risultati positivi ai tamponi, tra cui 2 membri dell’equipaggio: il 9% delle persone a bordo, ha riferito la Regione Lazio, specificando che ora si attendono “i risultati del sequenziamento per la ricerca delle varianti da parte dell’Istituto Spallanzani”. Mentre tutti e 23 i positivi ed i loro contatti stretti sono stati isolati in apposite strutture.