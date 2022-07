Accappatoi rubati negli hotel, scoppia la polemica tra Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli

E’ ancora polemica tra i ‘Ferragnez‘ e Selvaggia Lucarelli, questa volta a finire nella “lista dei colpevoli” della Lucarelli è la “mamma” di tutte le influencer: Chiara Ferragni.

Il Tik Tok di Chiara Ferragni

Recentemente l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha aperto un profilo Tik Tok. Tra i vari contenuti pubblicati recentemente sul suo profilo è comparso un video dove, in modo ironico, la Ferragni confessa di sottrarre gli accappatoi nelle stanze d’albergo in cui alloggia. Ad iniziare subito la polemica è stata Selvaggia Lucarelli che, ancora una volta, non si è fatta scappare l’occasione di criticare la famiglia Fedez/Ferragni.

Tra i tre infatti non corre una grande amicizia, l’ultimo episodio è proprio con il marito di Chiara Ferragni, Fedez. La Lucarelli ha infatti criticato il rapper ed imprenditore per alcuni comportamenti, lui a sua volta le ha ricordato alcune sue vecchie interviste in cui non mostrava né grande tatto né particolare rispetto. Ma la Lucarelli non si arrende criticando, questa volta, il furto di accappatoi.

L’accusa della Lucarelli

Prendere la biancheria da camera durante i soggiorni in albergo è indubbiamente un gesto scorretto per gli albergatori e la loro proprietà. La Lucarelli ha quindi subito deciso di sottolineare l’errore rafforzando la poca simpatia tra se stessa ed il nucleo familiare milanese. “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria degli hotel non è una cazzatina con cui fare contenuti su TikTok. È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti monouso” scrive la Lucarelli su Instagram.

“Quello che per gli ospiti può sembrare un divertimento, un gesto innocente, una stupidaggine, in realtà, per legge è un reato. Appropriarsi indebitamente di oggetti dell’albergo è considerato a tutti gli effetti un furto, un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro” così conclude poi. Non si sa con certezza se il gesto raccontato su TikTok, dal quale deriva indubbiamente un messaggio sbagliato, fosse vero o solo un modo per creare contenuti di tendenza sugli ormai famosissimi audio del social.