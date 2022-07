“Auguri Anna, ovunque tu sia”, la famiglia Oppolo regala sorrisi ai bimbi bisognosi

Un sorriso da regalare ai bimbi bisognosi per ricordare chi non c’è più. Ha un cuore grande la famiglia di Anna Oppolo, la 15enne morta a causa di una leucemia fulminante. Da quando Anna non c’è più, la mamma Giulia e chi le voleva bene la ricorda sempre con affetto e amore, facendo gesti di solidarietà. Oggi, giorno di Sant’Anna, si recheranno in una casa famiglia a Piazza del Gesù per donare regali ai bimbi. La mamma Giulia, che piuttosto che rinchiudersi nel suo dolore, si è unita ad altre mamme e ha trasformato la sofferenza in impegno e amore a favore di chi soffre, come le donne vittime di violenza che segue con l’associazione Forti Guerriere, nata grazie al sostegno e alla tenacia di padre Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità.

Era il 23 marzo 2018 quando la storia di Anna Oppolo fece il giro del web, commuovendo tutti i napoletani, da un quartiere all’altro, dove chiunque si mobilitò per cercare di reperire un farmaco non commercializzato in Italia che avrebbe potuto guarire la ragazza da una brutta infezione. Un farmaco che però non bastò a salvare la vita della 15enne. In migliaia resero l’ultimo saluto alla piccola “guerriera”, che sui social, nonostante la malattia, si mostrava sempre sorridente, senza mai perdere la voglia di combattere contro il male che l’aveva colpita.