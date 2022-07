Napoli e Caserta piangono Carmela, la dottoressa del CTO uccisa da un brutto male

Ha perso la vita nella giornata di ieri, a San Tammaro, Carmela Talente, coordinatrice del Pronto Soccorso dell’Ospedale CTO di Napoli. Da diverso tempo, la donna, combatteva contro un brutto male, che purtroppo con il tempo l’ha portata via dall’affetto dei suoi cari. La notizia del decesso di Carmela ha gettato nello sconforto non solo la comunità della città casertana, ma anche amici e colleghi con i quali la donna ha condiviso momenti indimenticabili. Lo testimoniano i messaggi di cordoglio che sono arrivati sui social dopo l’apprensione della drammatica notizia, da parte di chi ha vissuto con lei momenti, non solo felice, tra le corsie dell’ospedale.

«Eri unica, resterai sempre un esempio per tutti noi»: le dediche dei colleghi di Carmela

«Ti ricordo quella mattina mentre canticchiavi quella di Antonacci che fa: “Quanta vita c’è… quanta vita insieme a teeeee…” – scrive Serena – Io facevo le check-list e ti seguivo canticchiando, fino a quando ti fermasti un momento sull’uscio della porta e dicesti: “Le donne salveranno il mondo perché solo noi donne possiamo fare certe cose“. No Carmela, le donne come te salveranno il mondo per la vita che hai impiegato in tutto ciò che facevi. Lavoro, affetti e cazziate mattutine a mò di mamma di tutti tramite vocali whatsapp. Sì, perché anche quelle ci mancheranno. Ed ora che non ci sei più, mancherà un pezzo di vita in pronto soccorso. Tu sei unica! E sei stata unica anche nell’andar via… con una dignità che pochi sanno avere. Ti voglio bene! Sei e resterai sempre un esempio per tutti noi».

E ancora c’è chi ricorda Carmela come una vera e propria guerriera. «Hai combattuto e ancora combattuto, come una guerriera. E pensare che fino a pochi giorni fa stavamo chiacchierando su Whatsapp del giorno del tuo onomastico. E poi ieri accanto a te, quando ti ho detto “Carmè ma questa è sempre la stessa fede… a chi hai fatto la testimone al matrimonio?”», conclude il messaggio di Giuseppe.

Il cordoglio di ‘Nessuno tocchi Ippocrate’

Anche ‘Nessuno tocchi Ippocrate‘ – associazione che si batte per i diritti e la tutela degli operatori sanitari – riporta la tragica notizia. «Ci giunge la tristissima notizia che ieri sera ci ha lasciato Carmela Talente , coordinatrice del Pronto Soccorso dell’Ospedale CTO di Napoli. Una professionista famosa per la sua abnegazione e la sua passione per le emergenze! “Hai lottato con un mostro più grande di te ed alla fine…ha vinto lui…..Che la terra ti sia lieve cara Caposala…… voluta bene da tutti!”».