Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni condurrà la prima e ultima serata

Arriva l’annuncio del direttore artistico sanremese Amadeus: Chiara Ferragni sarà al suo fianco sul palco dell’Ariston durante la prima e l’ultima serata del Festival. Dopo i successi delle edizioni precedenti, la Rai conferma il conduttore nato a Ravenna come direttore del Festival della musica italiana.

L’annuncio di Amadeus

Con un tweet infatti la Rai ha riconfermato, già da tempo, la conduzione di Amadeus che sembra stia già lavorando ai preparativi dello spettacolo. “Il regolamento è già pubblicato e sto iniziando ad ascoltare i brani di giovani e big” spiega l’ex conduttore del quiz show di Rai1 ‘L’Eredità’. Gli annunci sulla 73esima edizione del Festival sembrano infatti già esser iniziati. Ieri sera Amadeus, ospite al Tg1, ha rivelato il nome della prima co-conduttrice che lo accompagnerà durante la prima e l’ultima serata del Festival: Chiara Ferragni.

“Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il Festival, nelle serate di martedì 7 e di sabato 11 febbraio 2023” così Amadeus annuncia il nome dell’imprenditrice italiana. Chiara Ferragni, 35 anni, potrà quindi aggiungere un’altro traguardo alla sua lista di successi. Sarà infatti lei ad “aprire” e “chiudere” il Festival di Sanremo accompagnando Amadeus nella presentazione dei brani durante le due serate. Dopo l’annuncio del presentatore sul piccolo schermo arriva il post e le storie Instagram dei “Ferragnez”.

Il post di Chiara Ferragni

Fedez durante l’annuncio non ha infatti trattenuto la contentezza per il traguardo raggiunto dalla moglie e con l’ironia che lo contraddistingue ha pubblicato delle storie durante la visione del Tg1. La stessa Chiara ha poi annunciato la notizia pubblicando l’intervista del direttore Sanremese Amadeus ed esplicitando il suo stato d’animo: “emozionatissima”. Arriva poi il post di Chiara Ferragni: una foto che ritrae lei ed Amadeus nell’ormai noto salone dei grattacieli milanesi. “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023“. Il post è stato subito inondato di “attenzioni” social, con ben 624 mila “mi piace” e 7564 commenti, tra cui anche il cuoricino messo dall’account condiviso da Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo.