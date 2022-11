Agguato in provincia di Napoli, 40enne centrato da 3 colpi di pistola. Ieri sera i carabinieri della compagnia di castello di Cisterna sono intervenuti in Via Borsellino, all’interno del complesso popolare della “219” per un uomo ferito. Sei i colpi che sarebbero stati esplosi da uno sconosciuto. Tre di questi hanno colpito alla gamba destra un 40enne del posto. La vittima è stata portata in ospedale a Nola dove rimane in osservazione, cosciente, non in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.

Agguato ai Quartieri Spagnoli, 34enne gambizzato a colpi di pistola

Lo scorso 26 ottobre i carabinieri della Napoli Centro sono intervenuti presso l’ospedale Pellegrini per un uomo ferito da colpi d’arma da fuoco. Si tratta di un 34enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare il 34enne sarebbe stato ferito in Piazzetta Rosario di Palazzo da 2 colpi d’arma da fuoco. Uno al polpaccio destro e uno alla gamba destra. Rinvenuti e sequestrati sul luogo indicato 2 bossoli calibro 9×21. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia Napoli Centro.