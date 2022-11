Alfonso muore soffocato dal boccone di mozzarella, dramma nel Salernitano

Sabato scorso Alfonso Romano è deceduto a Cetara durante un pranzo casalingo. Per il 61enne è stato fatale un boccone del latticino, infatti, non è riuscito ad ingoiare il bolo. Il fratello ha tentato le prime manovre di disostruzione, ma ha dovuto chiedere aiuto ai passanti urlando dal balcone. I residenti scesi in strada, allertati dalle urla, hanno immediatamente chiesto l’intervento dei soccorsi. All’arrivo del personale del 118 con due ambulanze, l’uomo era, purtroppo, già deceduto.

“Una tragedia per Cetara, che ha scosso tutto il paese – ha dichiarato il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica – Alfonso era una persona mite, disponibile, perbene. La sua è una morte difficile da accettare”.

LUTTO PER ALFONSO

“A fronte della tragedia che ha colpito la nostra comunità ieri, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno deciso di posticipare l’accensione delle luminarie alla settimana prossima. Il programma e i nuovi orari saranno pubblicati sulla pagina Facebook del Comune di Cetara nei prossimi giorni”.