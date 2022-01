“Se potessi tornare indietro la farei vaccinare”, parla il marito di Alessandra

La morte di Alessandra De Rosa ha lasciato una ferite indelebile sulla pelle di Massimo Peluso e dei suoi figli. Il marito della giovane, uccisa dal covid, è stato intervistato al Gr1 Rai: “Se potessi tornare indietro la farei vaccinare. Alessandra non si è vaccinata su consiglio del ginecologo. Se potessi tornare indietro non avrei dubbi, visto come è andata a finire farei vaccinare mia moglie”. La giovane di Arzano venne colpita dal covid nell’ottobre scorso e, purtroppo, morì un mese dopo al Policlinico Federico II di Napoli. Alessandra partorì due gemelli, prematuri ed entrambi positivi.

COME STANNO I FIGLI DI ALESSANDRA

“I bimbi ora stanno bene, hanno concluso il loro primo periodo di crescita, si chiamano Aurora Pia e Angelo Pio, i nomi li avevo scelti insieme a mia moglie – dichiara Massimo – Alessandra non si era vaccinata su consiglio del suo ginecologo”.

La donna ad ottobre aveva manifestato i primi sintomi: “All’inizio non abbiamo pensato al covid”, racconta il marito, “era atteso un parto gemellare, abbiamo attribuito la stanchezza allo stato di gravidanza, poi la situazione è precipitata”.

Anche Massimo è risultato positivo: “Io avevo fatto già due dosi, ma non so come abbia potuto contrarre il virus insieme a mia moglie, resterà un punto interrogativo a vita”. L’uomo racconta di aver perso il padre la madre 58enne nel 2020.

Alessandra venne colpita dal covid e vide peggiorare rapidamente le sue condizioni. Non vaccinata, la giovane venne sottoposta alle cure mediche del caso. Ricoverata al Policlinico, poi trasportata in terapia intensiva. Successivamente venne sedata e la sua respirazione affidata alle macchine.