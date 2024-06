Geolier conquista il Maradona con i suoi outifit, tutti pazzi per la salopette Prada da 2mila euro

PUBBLICITÀ

Tutto esaurito allo Stadio Diego Armando Maradona per i primi 3 concerti di Geolier, al secolo Emanuele Palumbo. Il rapper di Secondigliano è senz’altro l’uomo dei record, a cominciare dai tre pienoni fatti registrare nel weekend. Un tris dalla portata storica, dato che Geolier è il primo artista in assoluto a esibirsi con tre concerti consecutivi nello stadio di Fuorigrotta. È un primato che acquista un significato ancora più importante se si considera la giovane età di Emanuele Palumbo, appena 24enne.

Nel corso delle serate, Geolier ha sfoggiato diversi outfit che hanno conquistato i fan. Uno stile curato in ogni dettaglio che non è passato di certo inosservato. Tra le firme che hanno accompagnato le sue performance c’è Nike, 1989 Studio, Dsquared2 e soprattutto Prada.

È stato proprio un capo del marchio milanese, la salopette (indossata senza maglia), ad attirare maggiormente l’attenzione. In tanti si sono chiesti quanto costasse l’iconico capo in denim con il logo di Prada sul petto. In questo caso ci viene in aiuto il sito del noto brand, sul quale il capo indossato da Geolier viene venduto a 2mila euro. Questa la descrizione sul sito: “Design ibrido per la tuta in denim trattato per un effetto rétro. Linee casual e quotidiane si uniscono a dettagli tecnici come le chiusure a scatto, creando un modello inedito e contemporaneo. Il logo triangolo in metallo smaltato spicca sul davanti donando una nota iconica al capo”.

