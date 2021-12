“Andate a pagare a Giugliano”, pena ridotta in Appello: era stato arrestato per racket

Da tre anni e 4 mesi di carcere incassati in primo grado a due anni e otto mesi di reclusione: ulteriore sconto di pena in appello per Marco Ruggiero, 43enne di Giugliano, finito in manette insieme ad un complice di Quarto, con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose. Già in primo grado era stata esclusa l’aggravante camorristica ed era stata inflitta una pena di 3 anni e 4 mesi rispetto alla richiesta di 7. Ruggiero, difeso dall’avvocato Luca Gili, ha ottenuto in Appello un ulteriore sconto della pena richiesta dal pm.

Ruggiero fu arrestato dai carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. Con la scusa di appartenere al clan camorristico dei Mallardo attivo nella zona di Giugliano e comuni limitrofi, il 6 luglio dell’anno scorso si sarebbe presentato in un cantiere edile di una palazzina in ristrutturazione dove, evocando l’appartenenza alla locale criminalità organizzata, avrebbero intimato al titolare dell’impresa di «andare a pagare a Giugliano» prima di continuare con i lavori. L’imprenditore, iscritto alla associazione anti-racket di cui esponeva il cartello all’esterno del cantiere, si è immediatamente rivolto ai militari facendo avviare le indagini che hanno portato all’emissione del provvedimento restrittivo.