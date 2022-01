“Andavo in farmacia”, positivo al covid bloccato dopo la fuga nella Sanità. I carabinieri hanno denunciato un 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Ieri sera verso le 22 l’uomo era in via Sanità a bordo della sua auto. Ha visto i militari e ha invertito la marcia. Ne è nato un inseguimento, i carabinieri non hanno mai perso di vista l’uomo che avrebbe potuto gettare dal finestrino qualcosa. Nulla di tutto questo. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo ed hanno constatato che il 42enne era positivo al Covid-19 e messo in quarantena domiciliare dall’Asl di appartenenza. Aveva violato la quarantena per andare in farmacia.

Positivi al covid beccati in auto e nell’hotel della Circumvallazione Esterna: 3 denunciati

Erano ancora positivi al covid ma sono stati beccati a spasso senza autorizzazione. In 3 sono stati trovati nel comune di Qualiano dai carabinieri della locale stazione. Il primo è un 36enne trovato in strada, alla guida della propria autovettura nonostante fosse sottoposto ad isolamento. Due giovani di 24 e 19 anni, invece, sono stati sorpresi in un hotel della Circumvallazione Esterna. Entrambi positivi e di fatto in isolamento, avevano lasciato le rispettive abitazioni rischiando di contagiare anche altre persone. Sono stati tutti denunciati.