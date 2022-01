Positivi al covid beccati in auto e nell’hotel della Circumvallazione Esterna: 3 denunciati

Erano ancora positivi al covid ma sono stati beccati a spasso senza autorizzazione. In 3 sono stati trovati nel comune di Qualiano dai carabinieri della locale stazione. Il primo è un 36enne trovato in strada, alla guida della propria autovettura nonostante fosse sottoposto ad isolamento. Due giovani di 24 e 19 anni, invece, sono stati sorpresi in un hotel della Circumvallazione Esterna. Entrambi positivi e di fatto in isolamento, avevano lasciato le rispettive abitazioni rischiando di contagiare anche altre persone. Sono stati tutti denunciati.

POSITIVO AL COVID BECCATO CON GLI AMICI

Sorpreso con gli amici in piazza a Qualiano, il 21enne era positivo al covid. La scorsa settimana i Carabinieri della locale stazione denunciavano un 21enne del posto per inosservanza alle disposizioni normative per il contenimento del fenomeno epidemico. I militari controllavano un gruppetto di ragazzi che si stava intrattenendo nel centro cittadino accertando che uno di questi era risultato positivo al tampone molecolare. Il giovane, nonostante avesse l’obbligo di rimanere isolato in casa, era in giro senza alcun tipo di riserva. Il 21enne, dopo essersi scusato, fu denunciato e tornò a casa.

CONTROLLI NELL’HOTEL A VARCATURO

I Carabinieri della stazione situata sulla fascia costiera, nell’ambito di servizi finalizzati al controllo del corretto utilizzo del green pass, controllarono anche un albergo della zona costiera di Giugliano. Lì accertarono che uno dei clienti, un 46enne di Napoli, due giorni prima era risultato positivo al Covid – 19.

L’uomo si scusò con i militari ma venne denunciato per inosservanza alle disposizioni del testo unico sulle leggi sanitarie. Per il proprietario dell’hotel, invece, una sanzione amministrativa di 400 euro per non aver verificato, come previsto, il possesso della Carta Verde dei clienti.