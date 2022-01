Belen, altro che Stefano De Martino: la showgirl paparazzata insieme a Michele Morrone e l’ex Andrea Iannone

Le voci di gossip su Belen Rodriguez, ormai, sono un evergreen. La showgirl argentina, da poco tornata single dopo la rottura con Antonio Spinalbese, sta facendo parlare di sé per alcuni incontri con Michele Morrone e, inoltre, per una paparazzata insieme al suo ex Andrea Iannone.

Il primo dei due è un attore e modello, ‘sorpreso’ dai fotografi di ‘Chi’ mentre usciva dal palazzo milanese di Belen Rodriguez. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Michele Morrone se ne andrebbe sempre “Ad ora più tarda”.

“Fidanzarmi con Belén Rodriguez? Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tette e un c**o. Però chi lo sa”, aveva dichiarato l’attore. Poco dopo i due si sarebbero incontrati per chiarire e pare siano diventati amici. Tanto da essere stati paparazzati insieme in più occasioni. Al momento, però, non sembra esserci niente di più di un’amicizia.

Belen paparazzata anche con Andrea Iannone

Sulle pagine di ‘Chi’, inoltre, Belen è stata intercettata anche nel corso di un incontro con l’ex fidanzato Andrea Iannone. I due sono stati insieme dal 2016 al 2018, poco dopo la fine del matrimonio della showgirl con Stefano De Martino. I due si sono rivisti casualmente e abbracciati con gioia.