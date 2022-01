Grave lutto per Gianni Fiorellino, si è spenta la mamma dell’artista napoletano. “Ringrazio vivamente, unitamente alla mia famiglia, tutte le persone che hanno avuto un pensiero per mia madre. Tutti quelli che hanno partecipato al funerale e che si sono uniti al dolore, siete tantissimi, e scusatemi se nn riesco a farlo personalmente con tutti approfittando così di questo mezzo. Grazie”, scrive il cantante nelle sue storie Instagram. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo della musica e non solo.

“Sono vicino con tutta l’anima e con la preghiera al mio amico Gianni Fiorellino per la perdita della sua adorata mamma! Un dolore immenso. Le parole mancano. tvb” sono le parole dell’amico Andrea Sannino. Toccante anche il messaggio di Ivan Granatino: “Fratello mio ti sono vicino con il cuore e con la preghieraper la perdita di tua mamma. Non ci sono parole, fatti forza campione”.

“Sentite condoglianze da parte nostra a Gianni, è tutta la sua famiglia, per la scomparsa della sua cara mamma” è il cordoglio della pagina Facebook Gianni Fiorellino Fan’s Club.

La scomparsa del papà nel giugno 2020

Fioravante Fiorellino, papà dell’artista napoletano, fu colto da un malore nel pomeriggio del 25 giugno 2020 mentre si trovava all’interno di un centro commerciale. “Resterai sempre il mio più grande amico, buon viaggio papà!”, scrisse per l’occasione Gianni Fiorellino.