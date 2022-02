Lacrime e dolore per Antonino, il 37enne muore in provincia di Napoli

Un tragico incidente è avvenuto stanotte a Gragnano dove Antonino Palomba ha perso la vita sul colpo dopo l’impatto. Lo scontro è avvenuto lungo l’ex strada statale per Agerola, all’altezza di Gragnano. Il 37enne era in sella allo scooter – che si è scontrato con una Smart – non ce l’ha fatta. Lo schianto è stato molto violento, e. purtroppo, Antonino sarebbe finito ad una decina di metri dal suo scooter. Anche la vettura ha riportato grossi danni.

Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 37enne della Penisola Sorrentina. Ferito l’automobilisti, ricoverato ma non in gravi condizioni. Intanto la Procura di Torre Annunziata ha sequestrato la salma della vittima. Sul posto i carabinieri della stazione di Gragnano, che hanno effettuato i primi rilievi. Tanti amici e parenti stanno salutando il giovane marito e papà.