Ha lottato con un leone per tre mesi, ma non ce l’ha fatta. L’area Nord di Napoli piange un’altra giovane vittima. Antonio Basile, 17enne di Afragola, è morto stamattina. Era rimasto ferito dopo un tragico incidente ad Arzano avvenuto 3 mesi fa. Era in coma farmacologico. I medici le hanno tentate tutte ma Antonio purtroppo oggi è deceduto.

Stamattina un’altra vittima a Napoli

Lutto nel quartiere di Barra a Napoli. Mario Ambrosiano, ragazzo si soli 17 anni, è morto questa notte in un tragico incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, come riportato da fanpage.it, il giovane si trovava a bordo di uno scooter, guidato da un amico, quando il mezzo a due ruote si è scontrato con un’automobile in sosta che si stava riammettendo nella circolazione. Lo scooter, per cause ancora da accertare, avrebbe impattato la fiancata della vettura per poi abbattere alcuni paletti di protezione del marciapiede.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tempestivamente soccorso i due giovani feriti. Ad avere la peggio è stato Mario Ambrosiano che, purtroppo, è arrivato già privo di vita all’ospedale del Mare. Fortunatamente, invece, il conducente dello scooter è stato ricoverato all’ospedale San Paolo in condizioni che non vengono giudicate gravi.