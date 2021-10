"I bimbi non dovrebbero mai morire", il ballerino di Amici Raimondo Todaro piange Chiara

“Ciao Chiara, quando ho accettato il progetto del @comitatoverga l’ho fatto col cuore ma avevo una paura, una grande paura, quella di non rivedere più alcuni di voi. Sappi che quel giorno è stato molto più speciale per me che per te. Ti porterò sempre nel cuore”. Queste le parole di Raimondo Todaro, ballerino, ora insegnante di Amici. Aveva accettato di portare la sua più grande passione tra le mura del Centro Maria Letizia Verga, un’eccellenza italiana nella ricerca, cura e assistenza dei bambini malati di leucemie e linfomi.

Il ballerino di Amici Raimondo Todaro piange Chiara

Dapprima con lezioni online e poi dal vivo, l’ex di Ballando con le Stelle ha donato alcune ore di svago e di arte ai piccoli guerrieri del Centro, con tutte le precauzioni del caso (guanti, doppia mascherina etc.). Con loro aveva instaurato un legame sincero e ora che una di loro, Chiara, ha perso la sua battaglia contro il cancro lui piange la sua scomparsa

Vip vicini al Comitato Maria Letizia Verga

Il Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino, sulla base di un’alleanza tra medici, operatori sanitari, genitori e volontari, ha l’obiettivo di offrire ai bambini malati di leucemia in cura presso il Centro l’assistenza medica e psico-sociale necessaria per garantire loro le più elevate possibilità di guarigione e la miglior qualità di vita.

“Sappi che quel giorno è stato molto più speciale per me che per te. Ti porterò sempre nel cuore“, ha infine concluso Todaro nel post che accompagna una fotografia e un video con la bambina scomparsa. E tutti i follower si sono stretti al suo dolore: “I bambini non dovrebbero mai morire”, ha commentato una signora.