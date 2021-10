Dieci kg di marijuana nascosti nei 'boccacci', preso 21enne nel Casertano

Dieci kg di marijuana nascosti nei ‘boccacci’, preso 21enne armato nel Casertano. I Carabinieri della Stazione di Orta di Atella, in quel centro, conducevano un servizio di controllo del territorio volto prevenire e reprimere la commissione di reati in materia di stupefacenti. Infatti i militari arrestavano in flagranza di reato, di C.S. cl. 2000, residente in quel centro.

MARIJUANA NEI BOCCACCI

L’uomo, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso dai militari dell’Arma all’interno della propria abitazione dove, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso 10 kg di marijuana.

Droga conservata all’interno di vari barattoli e scatole di plastica occultane nel vano garage, di un bilancino di precisione elettronico, un telefono cellulare, e una pistola a salve calibri 8 millimetri, sprovvista di tappo rosso. Tutto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Benevento, a disposizione della competente autorità giudiziaria.