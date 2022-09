Assalto all’ASL di Afragola, sconto di pena per la banda di Giugliano

Cacciapuoti Paolo, Maddaluno Antonio e Pirozzi Walter erano stati condannati lo scorso Gennaio a 3 anni di reclusione dal Giudice del Tribunale di Napoli Nord Dottoressa Ilaria Giuliano. La Corte di Appello di Napoli, terza Sezione Penale, accogliendo l’arringa degli avvocati Luigi Poziello e Salvatore Cacciapuoti, ha scontato la pena in anni 2 e mesi 5 di reclusione, ritenendo il reato di tentato furto aggravato.

I fatti

I tre furono arrestati dopo l’assalto all’Asl di Afragola dagli agenti della Squadra Mobile Antirapina della Questura Centrale di Napoli. Fecero irruzione negli uffici del distretto sanitario. Stavano per portare via la cassa dei ticket, erano già usciti dall’ASL, quando sono sopraggiunti i poliziotti. Avevano provato a scappare in un vicoletto nelle vicinanze. Erano a bordo di un’auto.

I precedenti assalti alle Asl

Non è la prima volta che distretti dell’Asl vengono presi d’assalto. Era lo scorso febbraio quando alcuni malviventi assaltarono le casse automatiche poste negli uffici dell’Asl di via Vergara. I rapinatori immobilizzarono la guardia giurata mentre all’interno c’erano ancora delle persone. I malviventi dopo aver bloccato il vigilante, che si trovava all’ingresso della struttura, distrussero la cassa automatica per il pagamento dei ticket (cosiddetto punto giallo), con un flex per sottrarre tutto il denaro che vi era all’interno. Circa 7mila euro il bottino

La rapina, come quella messa a segno dalla banda di Giugliano, si è consumata mentre decine di dipendenti erano ancora in servizio e dopo l’accaduto hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia di stato che hanno raccolto testimonianze dai presenti e recuperato le immagini di videosorveglianza installate all’interno e all’esterno dell’Asl.