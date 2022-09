Seppelliscono il tesoro in giardino, trovati gli ultimi 3 milioni di euro

Gli ultimi 3 milioni di euro in contanti sono stati recuperati nella cantina di un’abitazione. Sale dunque a 15 milioni di euro il valore del tesoro nascosto al Fisco, riconducibile alla coppia bresciana in carcere con l’accusa di essere a capo di un’associazione a delinquere in grado di emettere fatture false per oltre 500 milioni di euro ed evadere il fisco per 93 milioni di euro. Dei 15 milioni di euro in contanti trovati, più di otto erano stati sepolti nel giardino di casa della coppia bresciana, arrestata nei giorni scorsi dopo alcuni giorni di latitanza.

Giuliano e Silvia ammettono di aver sotterrato 8 milioni di euro, il figlio resta in silenzio

“Hanno ammesso le contestazioni della Procura, ma vista la complessità dell’indagine si sono riservati di parlare con il pubblico ministero non appena avrà intenzione di ascoltarli“. Queste le parole dell’avvocato Lorenzo Cinquepalmi, legale dei coniugi di Gussago. I due sono ritenuti al vertice del gruppo capace di emettere fatture false per oltre 500 milioni di euro ed evadere il fisco per circa 93 milioni.

Nei terreni della coppia in Franciacorta sono stati scoperti 8 milioni di euro in contanti che erano stati sepolti. Giuliano Rossini, detenuto in carcere a Cremona, è stato sentito dal gip in video conferenza così come l’interrogatorio di convalida dell’arresto della moglie Silvia Fornari, da domenica sera in carcere a Verziano è avvenuto in remoto.

La Guardia di Finanza sta nel frattempo continuando le indagini per capire a chi effettivamente è riconducibile la montagna di denaro trovata sotto terra e nascosta in panetti di denaro contenuti in secchi tombati in botole sotto terra. Il figlio 22enne della coppia e la zia materna – ai domiciliari da una settimana – si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.