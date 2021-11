Assalto in banca a Casoria, ladri sfondano il bancomat con un autocarro

Assalto questa notte al bancomat della filiale della Deutsche Bank di via Guglielmo Marconi a Casoria. I malviventi hanno usato un autocarro con una gru per sfondare lo sportello e prelevare i contanti in esso contenuti prima di dileguarsi. Il bottino trafugato dal bancomat è ancora da quantificare.

In via Guglielmo Marconi, per i rilievi del caso, sono giunti i carabinieri della Compagnia di Casoria che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Saranno anche visionate anche le telecamere di sorveglianza della filiale Deutsche Bank che si spera possano aver almeno in parte ripreso i ladri.

Pochi giorni un colpo simile è stato compiuto ai danni di un istituto di credito di Volla. I ladri hanno utilizzato una tecnica simile per rubare i contanti.