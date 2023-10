Assurdo in Circumvesuviana, si stacca il pannello delle fermate e colpisce una ragazza

PUBBLICITÀ

Ha dell’assurdo quanto accaduto domenica 1 ottobre in un convoglio della Circumvesuviana diretto a Poggiomarino. Come denunciato dalla pagina Facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”, circa 10 minuti dopo la partenza, il pannello che riporta le fermate si è staccato finendo in testa ad una ragazza. L’accaduto è stato segnalato alla pagina satirica dalla sorella della malcapitata: “Treno per Poggiomarino; a dieci minuti dalla sua partenza si apre il pannello delle fermate finendo in testa a mia sorella. Buona domenica dalla Vesuviana”.

Tantissimi i commenti apparsi sotto il post, la maggior parte ironici: “Guarda il lato positivo, Circumvesuviana ti da la possibilità sui suoi treni di poter mantenere in costante allenamento la mente, la vista ed i riflessi e l’attenzione. Cosa voler di più dalla vita?” si legge. E ancora: “Per prendere questo treno è necessario indossare il casco!”.

