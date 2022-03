“Avete finto tutto”, Nonna Margherita risponde dopo le accuse: “Chi dubita della nostra buona fede verrà denunciato”

Nonna Margherita risponde alle accuse del web sulla presunta messinscena del malore della nipote Mariagrazia. La nipote della famosissima nonnina social da un paio di settimane era sott’osservazione ricoverata a Londra, città dove vive per lavoro. La nonna Margherita ha sofferto gli alti e i bassi della storia della nipote, il suo umore è infatti stato messo a dura prova dai picchi di ricadute intervallati da momenti di ripresa. Ad “aggravare” l’umore della già afflitta nonna, arrivano anche i commenti di alcuni follower.

Mariagrazia dopo essersi svegliata dalla terapia intensiva, ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni tramite post e poco dopo attraverso una diretta. Questa volta però alcuni follower hanno messo in dubbio la veridicità della ragazza, accusandola di aver inscenato tutto. Pare infatti che per l’opinione di alcuni sia stata troppo repentina la “ripresa”. Un paio di giorni fa Nonna Margherita ha condiviso sulla sua pagina Facebook gli ultimi aggiornamenti sulla nipote scrivendo: “CI SONO AGGIORNAMENTI DI Mariagrazia FINALMENTE IL SOLE TORNA A SPLENDERE“, nei commenti sotto il post si possono leggere i primi dubbi sulla storia.

Le accuse a Mariagrazia

“Io inizialmente ho creduto che stessi male davvero infatti ho anche pregato per te, ma quando ho visto il video della tua diretta ho sentito puzza di bruciato” così scrive un utente. La diretta in questione sembra essere stata la causa scatenante dei dubbi. “Una persona che sta male, prima di tutto dovrebbe togliere lo smalto rosso, poi una che è stata in rianimazione non fa un video tutta ben preparata” continua il commento. “Che si fa per avere più visibilità… si cade proprio in basso !!! Sarebbe oppurtuno non scherzare quando si parla di malattia” sbotta poi l’utente indignato.

Sotto il post compaiono anche tanti commenti di supporto e di gioia per la salute di Mariagrazia. “Siamo felice di averti sentita c’è la farai anche perché la tua bellissima nonna ti aspetta” scrive un utente, contenta per aver visto la diretta. Questo solo uno dei tanti commenti d’affetto.

La risposta di Nonna Margherita

Nonna Margherita decide di rispondere alle accuse e indignata pubblica un post su Facebook con le spiegazioni. Nel post pubblicato dalla nonna vengono allegate le foto dei biglietti di andata e ritorno della mamma di Mariagrazia. Insieme alle foto dei biglietti anche la ricevuta dell’autoambulanza che ha trasportato la giovane in ospedale. La nonna annuncia poi che “Da questo momento in poi su questa pagina e su tutte le altre NON SI PARLERÀ PIÙ DELLA MALATTIA DI MARIAGRAZIA.” “AVEVAMO SEMPLICEMENTE CHIESTO AMORE E PREGHIERA. INVITO TUTTI COLORO CHE DUBITANO DELLA NOSTRA BUONA FEDE AD USCIRE DALLA PAGINA PERCHÉ LE OFFESE E LE CALUNNIE SARANNO TUTTE DENUNCIATE” conclude poi così il post.