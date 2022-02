«Sta male, rifiuta il cibo»: le condizioni di nonna Margherita dopo la malattia di Mariagrazia

Non ha più il sorriso stampato sul volto nonna Margherita, a causa della malattia che ha costretto al ricovero in terapia intensiva la nipote Mariagrazia. La giovane, che vive a Londra, ha gettato nello sconforto i propri familiari che sono volati in Inghilterra per verificarne le condizioni. “Ho trovato mia figlia in condizioni spaventose, ho avuto molta paura” spiega Cinzia, la madre di Mariagrazia. A raccogliere le dichiarazioni di quest’ultima è Pino Grazioli: il giornalista si è recato nella casa dove la donna vive insieme ai genitori e dove risiedeva anche Mariagrazia.

Le condizioni di nonna Margherita

“Nonna Margherita è molto triste in questo momento. È molto debole per quello che è accaduto a Mariagrazia. Lei era a Londra, quando durante una notte mi hanno allertato sulle condizioni di mia figlia – spiega cinzia, madre del giovane – che era stata trasportata urgentemente in ospedale. Io sono corsa lì, in ospedale, dove mi hanno detto che aveva del liquido del cuore”.

“Nonna Margherita è molto abbattuta, sono diversi giorni che non mangia. Prima facevano le videochiamate tutti i giorni, adesso invece chiede alla madre defunta di portarla con sé“. Poi, quando il giornalista le fa notare che ci sono oltre 3mila persone in diretta, l’anziana si riprende e risponde agli spettatori: “Anche io vi voglio bene!”. E poi, poco dopo, un piccolo estratto di ‘torna a Surriento‘ cantato proprio dalla nonna di Mariagrazia.

“A me manca Mariagrazia”, conclude Margherita. Ma quando Pino Grazioli la conforta sul ritorno della nipote, la nonna ritorna a sorridere.