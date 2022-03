Oltre 200mila euro in contanti nascosti tra i biscotti dei bimbi, beccato in aeroporto. I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli e i militari della Guardia di Finanza operanti nello scalo aeroportuale di Malpensa, hanno scoperto quasi 300mila euro non dichiarati.

Nel bagaglio da stiva di un cittadino tedesco in volo per Istanbul, trovati ben 216.700 euro erano insolitamente nascosti all’interno di due scatole di biscotti per l’infanzia.

Altri 78mila euro sono stati rinvenuti nel bagaglio a mano di una passeggera russa in arrivo da Mosca. Nel bimestre dicembre 2021 – gennaio 2022 l’attività di ADM e GDF presso lo scalo di Malpensa ha permesso di rinvenire somme non dichiarate per oltre 4 milioni di euro, sono state applicate sanzioni a titolo di oblazione pari a 124mila euro e sequestrate somme di denaro per oltre 271mila euro.