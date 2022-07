Baby gang senza freni, turista svedese gettata in mare

Baby gang senza freni a Napoli. Un gruppo di ragazzini ha gettato in mare, dalla banchina, una turista svedese. La ventenne stava ammirando, in attesa che giungesse una barca, lo specchio d’acqua che si staglia davanti al Borgo Marinari. Secondo quanto è stato ricostruito grazie alla testimonianza della vittima e da alcune persone della zona, prima si sarebbe sentito uno dei ragazzini del gruppo «lanciare la sfida», poi si è passati alle vie di fatto.

GETTATA IN MARE PER UNA «SFIDA»

La turista che portava gli occhiali da vista, è stata spintonata ed è finita in mare, rischiando di farsi male. Messa a segno la «stupida e pericolosa missione», i componenti del gruppo sono scappati via, dileguandosi a piedi nudi verso i vicoli di Santa Lucia. La ragazza, invece, è stata rapidamente soccorsa, per fortuna, per lei nessuna complicazione di rilievo.

PESSIMA FIGURA PER NAPOLI E I NAPOLETANI

“Nel mio Paese cose del genere non accadono”, ha dichiarato una volta in salvo. Mentre unanime il coro di condanna di ristoratori e iscritti ai circoli del Borgo Marinari, che hanno sottolineato la mancanza di sicurezza che si vive nell’area, chiedendo un presidio fisso di forze dell’ordine. La notizia è stata riportata dall’edizione napoletana del quotidiani la Repubblica.

CACCIA AL VIDEO SUI SOCIAL

La scena potrebbe essere stata ripresa con uno smartphone e quindi potrebbe essere finita sui social. Nel caso sarebbe meno complesso giungere all’identificazione dei componenti del gruppo.