Matrimonio finisce in tragedia, invitato spara con un fucile per festeggiare e uccide la sposa

Matrimonio finisce in tragedia in Iran. Una sposa è stata uccisa da un colpo di fucile alla testa, in quello che avrebbe dovuto essere il giorno più importante della sua vita. Ad esplodere il proiettile è stato un invitato che voleva solo festeggiare. Mahvash Leghaei, 24 anni, si è sposata a Firuzabad, nella provincia di Fars, in Iran. Insieme a lei ed al marito, ovviamente, c’erano parenti ed amici: uno degli invitati, però, ha deciso improvvisamente di sparare un colpo di fucile trasformando, però, il banchetto nuziale in una vera e propria tragedia.

A sparare il colpo sarebbe stato il cugino dello sposo. In Medio Oriente quella di sparare al matrimonio è una tradizione. E anche se ritenuta illegale nel corso degli anni, si è continuata a praticare. Il 36enne ha sparato ad altezza uomo, colpendo la sposa e ferendo anche altri due invitati: la donna, purtroppo, ha perso la vita sotto gli occhi delle persone presenti al matrimonio.

Inoltre, l’uomo avrebbe sparato due colpi, di cui il primo non ha causato danni. Il secondo, invece, è stato fatale. Immediati sono stati i soccorsi per la sposa, ma il proiettile le ha trapassato la testa da parte a parte e le lesioni non le hanno lasciato scampo. Ora la famiglia ha disposto per la donazione degli organi.