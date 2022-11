“Beata te che stai tutto il giorno a casa”, la protesta della mamma casalinga su TikTok

“Beata te che stai tutto il giorno a casa senza fare niente“, “Perché ti lamenti sempre?”, “Sei fortunata a non dover andare a lavorare“. Una serie di frasi che sicuramente ogni mamma casalinga si sarà sentita ripetere almeno una volta nella vita, e che solitamente non potrebbero essere più distanti da quello che deve realmente affrontare quotidianamente una donna che – per scelta o per necessità – passa la giornata in casa con i figli. Tra queste c’è anche Sierra Nicole, una mamma 22enne che ha raggiunto la popolarità su TikTok grazie a un video girato proprio in risposta a un’insinuazione del genere.

L’accusa del compagno: non fai niente tutto il giorno

Il compagno di Sierra è solito ripeterle che lei non fa nulla tutto il giorno in casa mentre lui, al contrario, lavora duramente. Così la giovane madre ha deciso di immortalare in un video la sua routine quotidiana insieme ai suoi due figli. “Ci ho riflettuto e ho capito che così tanti altri uomini là fuori hanno la stessa mentalità“, ha detto Sierra a Buzzfeed spiegando cosa l’ha spinta a mostrare la sua giornata tipo.

La routine della mamma casalinga

In un video in time-lapse si vede la mamma lavare i piatti e fare il bucato, preparare un frullato per la figlia in modo da assicurarsi che mangi frutta e verdura, e poi proporglielo, fare il bagno, cambiare e vestire entrambi i figli, cucinare per loro, rispondere a tutti i loro bisogni, metterli a dormire per poi tornare ancora una volta a mettere a posto il caos lasciatosi alle spalle. E questo solo a partire dalle ore 16: è solo allora che Sierra ha cominciato a registrare le sue attività. In conclusione del video, si vede Sierra, finalmente sola, concedersi un attimo di relax versandosi da bere: “Solitamente mi metterei a preprare la cena al mio compagno, ma per oggi basta così“, dice visibilmente arrabbiata.

Il video ha riscosso molto successo, totalizzando circa 12 milioni di visualizzazioni, e raccolto l’empatia di tante donne che si sono riconosciute nella stessa situazione. Non sono mancate le critiche al compagno della giovane mamma, tanto da costringerla prima a disattivare i commenti al video e poi a cancellarlo, ma sul suo account non è difficile trovarne altri simili, così come ne spuntano a centinaia ogni giorno caricati da altrettante donne in tutto il mondo.

Il messaggio

Sierra ha detto che il messaggio che intendeva mandare è semplice: “Per le persone che pensano ancora che le mamme casalinghe abbiano vita facile, vorrei solo chiedere… al tuo lavoro, ti vomitano addosso o piangono istericamente per aver scelto la tazza del colore sbagliato? Il tuo capo si fa la cacca nei pantaloni e si aspetta che tu glieli cambi? No? A me succede. Non è facile“.