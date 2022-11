Angela Prezioso, la ‘mamma ostetrica’ di TikTok: “Così aiuto le coppie a diventare genitori”

Angela Prezioso è un’ostetrica che ha deciso di dedicare la sua vita allo studio e alla cura della figura femminile, dei suoi bisogni e necessità scandite nel lungo percorso della vita. Lavora infatti nella clinica di fecondazione Iatropolis di Caserta (Na). Lì impiega il suo tempo al fine di accompagnare le donne nel lungo percorso della gravidanza che talvolta può essere molto duro. Identifica per loro un punto di riferimento in grado di convertire ogni dubbio in risoluzione. E’ grazie a quest’esperienza lavorativa e a quella personale che l’ha resa genitore che ha deciso di aprire una pagina TikTok denominata ‘mamma_ostetrica‘. Con questa si propone di divulgare ed estendere i capisaldi identificativi del benessere fisico e psichico di una donna.

Angela Prezioso chiarisce il ruolo dell’ostetrica nelle varie fasi della vita di una donna

Quali possono essere gli impedimenti che una coppia può intercettare rispetto l’intento concezionale?

“Le motivazioni secondo le quali insorgono difficoltà e problematiche che ostacolano la promozione di una gravidanza sono correlati a componenti di varia natura. Tra questi riscontriamo il fattore dell’età. Molto spesso le coppie si rivolgono ad uno specialista di riproduzione soltanto dopo aver costato la difficoltà incontrastata rispetto l’obiettivo proposto. Ciò purtroppo limita la possibilità di fornire da parte degli specialisti delle procedure ottimali e risolutive. Queste condizioni testimoniano nella maggior parte dei casi la comparsa dei primi effetti dell’infertilità che dipende direttamente dall’età.

Di conseguenza quali potrebbero essere delle precauzioni idonee alla prevenzione dell’infertilità?

“Sarebbe opportuno sia per le donne che per gli uomini sottoporsi, anche in un tempo antecedente al loro desiderio di diventare genitori, a degli esami specifici. Per l’uomo esiste lo spermiogramma mentre per la donna viene proposto un esame che non tutti conoscono. Il prelievo in questione presenta la denominazione di AMH o ormone anti-Muleriano ed è un dosaggio ematico a cui queste vengono sottoposte. La funzionalità di questo test stabilisce la riserva ovarica di una donna. Nel momento in cui venissero palesate dal risultato di tale procedura delle ipotetiche e future complicanze si potrebbe intervenire con la conservazione ovocitaria. Purtroppo in Italia questi interventi sono molto sporadici. In America invece le aziende forniscono autonomamente alle donne lavoratrici la crioconservazione ovocitaria un processo di congelamento a cui gli ovociti vengono sottoposti per una conservazione immune al tempo”.

Nel caso in cui una donna riuscisse ad avere una gravidanza, dovrebbe sottoporsi a degli accertamenti specifici in seguito al parto?

“Assolutamente sì, è opportuno che una donna provveda al proprio benessere mediante visite dal ginecologo e dall’ostetrica. Molto spesso però le donne non si sottopongono ad alcuni test poiché non conoscono talvolta l’importanza o addirittura l’esistenza di alcuni funzionamenti fisici. Una delle visite obbligatorie è quella che prende in analisi il pavimento pelvico. Questo identifica una serie di muscoli e legamenti che chiudono la parte inferiore della cavità addominale. Tali muscoli a seconda delle varie fasi che vedono lo sviluppo dello stato di una donna, possono subire varie alterazioni da cui derivano alcuni malesseri. Tra questi i più comuni risultano essere: l’incontinenza, il bruciore e il dolore. E’ proprio in base a questi dati che le donne dovrebbero regolarmente sottoporsi a queste procedure”.

Cos’altro ritiene necessario al fine di circoscrivere i problemi concezionali e anche le problematiche che ledono alla salute del corpo?

“Al giorno d’oggi la manifestazione di numerose condizioni che ostacolano il benessere di un individuo sono da ricondurre alla superficialità e alla mancanza di conoscenza. Questi due fattori congiunti indirizzano un numero cospicuo di persone alla contrazione di malattie sessualmente trasmissibili. Secondo uno studio la maggior parte dei giovani trascura l’incidenza di queste patologie e non conosce le 5 malattie più comuni. Anche i metodi contraccettivi scelti, tavolta, non rispecchiano una vera utilità rispetto le esigenze e gli obiettivi preposti. E’ inutile che una donna assuma la pillola come metodo contraccettivo. A questo scopo è molto meglio utilizzare durante i rapporti dei preservativi. Questi non solo evitano l’insorgenza di una gravidanza indesiderata ma tale funzione cammina di pari passo anche con la prevenzione di malattie sessualmente trasmesse. Inoltre la pillola potrebbe nel corso del tempo determinare la comparsa di gravi problemi di salute. La sua carica ormonale deve essere sottoposta alle donne che presentano ad esempio la sindrome dell’ovaio policistico o che hanno problemi o esigenze di altra natura”.