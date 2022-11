Beccata a Napoli la coppia delle banconote false, pagavano col finto 100 euro per incassare il resto

Nel corso della mattinata di oggi, nel centro antico di Napoli, mediante una operazione congiunta della Guardia di Finanza del Gruppo di Isernia e della Squadra Mobile presso la Questura di Isernia, è stata data esecuzione ad una Ordinanza del Gip del Tribunale di Isernia, su richiesta della Procura della Repubblica di Isernia, nei confronti di due persone, un uomo e una donna.

Secondo gli inquirenti erano dediti alla spendita di banconote false in diverse località del centro-sud e tra maggio e giugno avrebbero agito in almeno sette occasioni anche nella Provincia di Isernia, talvolta operando insieme, altre separatamente, acquistando in farmacie, parrucchieri, negozi di ottica, eccetera beni di scarso valore pagati con banconote da 100 euro contraffatte e incassando il resto (in denaro vero) dagli esercenti truffati.

La coppia è stata incastrata mediante dichiarazioni delle vittime, immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali colpiti e grazie alla conferma ottenuta dalla Banca di Italia rispetto alla falsità delle banconote spese dagli indagati e successivamente sequestrate.

Le indagini, coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Isernia e affidate alla Guardia di Finanza del Gruppo di Isernia e alla Squadra Mobile presso la Questura di Isernia, intendono accertare anche se gli indagati – ora ai domiciliari – siano coinvolti anche nella produzione delle banconote contraffatte, delle quali è attualmente ignota la fonte.