Beccate a rubare in chiesa a Pompei, il prete le insegue e le fa arrestare

Svaligiavano prima diverse abitazioni, poi la chiesa della Madonna dell’Assunta a Pompei: arrestate grazie al prete. Ieri imattina in via Nolana, due giovani donne di 27 e 24 anni, provenienti dal campo rom di Giugliano, si sono introdotte in sacrestia ed hanno rubato il marsupio di don Giovanni Russo.

Il parroco, accortosi di cosa stesse accadendo, le ha inseguite e – non riuscendo a manetenere il loro passo, si legge su Cronache della Campania – è riuscito a prendere il numero di targa dell’auto, modello e colore. Nel tramite, una signora che era presente in chiesa al momento del furto ha allertato i carabinieri.

Immediate le ricerche dei militari che nel giro di una ventina di minuti hanno intercettato e bloccato le due ragazze alla periferia di Scafati. Con loro in auto il marsupio appena rubato. Sono state quindi arrestate. Con loro anche due bambini. Successivamente, le due giovani donne sono state riconosciute anche da altre vittime di furti commessi negli appartamenti nei giorni scorsi a Pompei.