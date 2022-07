Cessione Koulibaly, esplode la contestazione a Dimaro. Alvino: “Adl sta malissimo”

Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha preso bene la decisione di Kalidou Koulibaly di lasciare il Napoli ed accettare la proposta del Chelsea. In diretta da Dimaro, Carlo Alvino ha rivelato nel corso di Radio Goal: “Aurelio De Laurentiis sta malissimo, non ha metabolizzato la cessione di Kalidou Koulibaly“. E poi prosegue sull’atmosfera che si respira: “C’è grande delusione tra i tifosi. Escludo in questo momento colpi di teatro, non c’è nessun interesse in questo momento. Non prevedo cose clamorose. Si sta pensando ad altro in questo istante. Quello che posso dire con certezza, è che il presidente sta malissimo per la decisione di Kalidou”.

Inoltre, Alvino, ha dichiarato: “Lui è uno che si affeziona fortemente ai suoi calciatori e la prende sul personale quando decidono di andare via da Napoli. Non se l’aspettava questa evoluzione della trattativa così repentinamente. I rapporti con l’agente internazionale Fali Ramadani si sono deteriorati fortemente nelle ultime settimane. Kalidou Koulibaly ha deciso di andare al Chelsea, ma Aurelio non ha metabolizzato ancora la sua decisione, non l’ha presa per niente bene“

Dimaro, cori contro De Laurentiis: “Vattene a Bari, Aurelio vattene a Bari”

I calciatori del Napoli, dopo le fatiche sul campo di Carciato a Dimaro, si godono lo spettacolo dei comici di Made in Sud in Piazza della Pace. Una occasione di svago, un momento per ritrovarsi e trascorrere qualche ora di spensieratezza. Ma l’umore dei supporters azzurri non è sicuramente dei migliori alla luce delle notizie che arrivano dal mercato. Durante la serata, infatti, qualche tifoso ha iniziato a urlare: “De Laurentiis vattene a Bari, Aurelio vattene a Bari”.

Nella giornata di oggi ci sarà lo sbarco a Dimaro di Aurelio De Laurentiis, il presidente azzurro è molto dispiaciuto per non essere riuscito a trattenere Kalidou Koulibaly. Teme che sarà fortemente contestato dai tifosi partenopei a Dimaro, per l’occasione sarà aumentato il servizio d’ordine per evitare situazioni spiacevoli. Il presidente sta forse vivendo il periodo di minore popolarità e affetto da parte dei tifosi del Napoli. La situazione è molto delicata.