Belen e Stefano De Martino, la bomba di gossip è confermata: «Stanno tornando insieme»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno tornando insieme. Questo quanto sostiene il paparazzo Andrea Franco Alajmo, intervenuto nel corso della puntata di ‘Mattino 5’ di oggi. Negli ultimi giorni, infatti, la showgirl è stata paparazzata insieme al conduttore in aeroporto. Tra Belen e Antonino Spinalbese, dunque, è finita.

La conferma del paparazzo sul ritorno di fiamme tra Belen e Stefano De Martino

“Il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha spiazzato Federica Panicucci con la sua rivelazione. “Belén Rodriguez ha ricominciato a frequentare il suo ex marito Stefano De Martino, ormai da tre settimane. E non per il figlio Santiago, perché in tanti dicono che si vedano solo per il bambino. Vi assicuro che non è per il bambino e presto uscirà. Quindi Belén sta tornando con il suo ex marito”.

Alla domanda sulla relazione archiviata con Antonino Spinalbese, il paparazzo ha confermato: “Quella già da un pezzo, praticamente neanche si incrociano più. Le foto non mentono mai“.

Fine della storia d’amore tra Belen e Antonino, ma lui non si arrende: “La riempie di messaggi”

Che la love story tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sia terminata è ormai noto. La crisi, cominciata già da poco dopo la nascita della piccola Luna Marì, si è acuita dopo sei mesi: la coppia è scoppiata. Proprio dopo l’arrivo della bambina i due sono entrati in crisi. I diretti interessati non hanno mai ufficializzato nè commentato la rottura ma i loro gesti sui social network parlano chiaro. Stando ad alcuni gossip riportati dal settimanale Diva e Donna, Antonino, non si rassegnerebbe alla rottura e sui social incalza con messaggi e stories Instagram ambigue, come la dedica di canzoni.

Pare che il giovane di La Spezia sia ancora molto innamorato della Rodriguez e intenzionato più che mai a riconquistarla. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla rivista ogni giorno Antonino inonderebbe la sua ex compagna di messaggi sul cellulare.

Complice la piccola Luna Marì, Spinalbese starebbe facendo di tutto per ottenere una seconda chance dalla soubrette argentina.