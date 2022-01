Ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino, la foto in aeroporto dopo baci e saluti

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati fotografati insieme e lo scatto sta facendo il giro del web. La showgirl argentina, che sembra aver dimenticato il papà di sua figlia Antonino Spinalbese e ha smentito il flirt con Ezequiel Lavezzi, è rientrata dalla vacanza in Urugyay con la sua amica Patrizia. All’aeroporto ha trovato l’ex marito.

Ad aspettarla in aeroporto, infatti, c’era il padre di suo figlio Santiago, nonché suo amore storico. Whoopsee ha immortalato i due mentre si allontanavano dagli arrivi dell’aeroporto tra un sorriso e una chiacchiera e andavano via in auto insieme, dopo che il ballerino le ha dato un bacio guancia e collo. I due hanno mantenuto un buon rapporto per il bene del bambino, ma c’è chi ancora spera.

Più difficile, invece, è sperare che non ci sia una crisi tra Belen e Antonino. Sebbene i due non abbiano mai confermato o smentito, sulla separazione non ci sarebbero più dubbi. Le ultime indiscrezioni sono state riportate da Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi” e parlano di una rottura.