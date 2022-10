Beppe Grillo difende il Reddito: “Formiamo le Brigate di cittadinanza”

Il Reddito di Cittadinanza rischia la cancellazione da parte del nuovo governo che sarà guidato da Giorgia Meloni. Proprio oggi Beppe Grillo torna a difendere il contributo mensile sul suo blog: “Oggi, i percettori del reddito di cittadinanza sono circa 3 milioni, molti dei quali con competenze che vorrebbero mettere a disposizione della comunità. E infatti sarebbe anche previsto che lo possano fare ma “qualcuno” preferisce impedirglielo, creando ostacoli burocratici per renderlo irregolare, se non illegale, perché è più comodo usarli come carne da cannone per fare la guerra ai poveri“.

Il comico genovese chiede ai percettori di impegnarsi nella cura degli ambienti cittadini: “Per questo chiamo a rapporto le Brigate di Cittadinanza, cittadini volenterosi che vogliano offrire il loro operato “illegalmente” per aiutare la comunità in cui vivono, con lavori e opere di bene nel proprio quartiere o nel proprio paese, perché servire la comunità è un dovere ma anche e soprattutto un diritto di ognuno. Cittadini che si possano sentire liberi di poter riparare una panchina dismessa, ripristinare un giardino abbandonato, costruire giochi per i bimbi, mettersi a disposizione per il prossimo. Brigatisti di Cittadinanza, abbiamo bisogno di voi! Abbiamo bisogno della vostra abilità e della vostra partecipazione!”.

REDDITO DI CITTADINANZA, LA PROMESSA DI FRATELLI D’ITALIA

Il reddito di cittadinanza verrà abolito. Lo ha detto chiaramente Francesco Lollobrigida, capogruppo FdI nel Parlamento uscente e papabilissimo per un ruolo da ministro nel nuovo esecutivo. Fra i primi dossier che il prossimo governo dovrà affrontare c’è anche quello del sussidio. “Senza dubbio si andrà verso l’abolizione”, ha detto Lollobrigida in un’intervista al Messaggero. Al suo posto, ha aggiunto, l’intenzione è quella di introdurre “sostegni adeguati a chi non può lavorare”.

L’abolizione del reddito non sarà il primo provvedimento, anche perché il nuovo governo appena insediato dovrà subito varare la manovra e affrontare temi prioritari come il caro bollette. “Ragioneremo con gli alleati sulle tempistiche, anche per non impattare le sacche di disagio che si sono create”. Giuseppe Conte nei giorni scorsi ha annunciato battaglia sul reddito di cittadinanza: “Saremo una barriera insuperabile, chi vuole toccarlo dovrà fare i conti con noi”, ha detto, ventilando anche l’ipotesi di un esercizio provvisorio visto che i tempi per approvare la manovra “sono stretti”.